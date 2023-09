Municipio Roma III: Pd-Sce, convocato Consiglio straordinario su Prati Fiscali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà martedì 19 settembre la seduta straordinario del Consiglio del Municipio Roma III avente ad oggetto la situazione di Prati Fiscali e già chiesta dai colleghi di opposizione. Lo dichiarano in una nota i consiglieri del Partito democratico Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Giancarlo Cesarei, Nicoletta Funghi e Antonio Comito e il consigliere di Sinistra civica ecologista Simone Filomena. "L'attenzione è tanta - dichiara Antonio Comito che ha sottoscritto la richiesta di consiglio straordinario - i commercianti di via Prati Fiscali sono preoccupati per la durata dei lavori che ancora devono iniziare da quando il 18 giugno si è aperta la voragine e la strada è stata transennata deviando la circolazione sulla complanare" . "Per questa preoccupazione e per altre, cui il drastico aumento della congestione del traffico in una delle tre vie di uscita dal nostro territorio abbiamo presentato un atto per chiedere l'istituzione di un tavolo interistituzionale (municipio, Uitss, Polizia Locale, dipartimenti e assessorati alla Mobilità e ai Lavori Pubblici di Roma Capitale) per studiare una viabilità alternativa nei prossimi mesi ", dichiarano i consiglieri Rampini, Laguzzi, Cesarei, Funghi e Filomena. "I dipartimenti e gli assessorati sono già a conoscenza della situazione, il tavolo è necessario per uno studio e l'individuazione di una soluzione alternativa, in sinergia col municipio, che possa alleviare il prolungarsi dei disagi", conclude la nota. (Com)