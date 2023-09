Polizia: Piantedosi, commozione per scomparsa Rosa Scafa, sarà per sempre esempio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con commozione che è venuta a mancare all'età di 98 anni l’ex ispettore capo Rosa Scafa, una delle prime donne arruolate nelle Forze di Polizia in Italia, che ha dedicato la sua carriera ai reati subiti o commessi da donne e minori", afferma il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. "L’impegno di Rosa, che ha indossato la divisa in un momento storico di grande cambiamenti, costituirà per sempre un esempio per tutte le donne che operano con grande professionalità e dedizione in Polizia. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia", conclude. (Rin)