Grecia: von der Leyen, al fianco del popolo, fino a 2,25 miliardi da fondi coesione non spesi

- L'Europa è al fianco del popolo greco in questo momento difficile. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di una conferenza stampa a Strasburgo con il premier greco, Kyriakos Mitsotakis. "Mai prima d'ora un'area così vasta era stata distrutta dagli incendi. Poi, le alluvioni hanno devastato ampie regioni della Grecia. L'Europa è al fianco del popolo greco. La nostra Unione è un'unione di solidarietà", ha detto von der Leyen. Per la ricostruzione, ha spiegato la presidente dell'esecutivo Ue, "saranno necessari molti investimenti, ma in questo momento è necessario anche un sostegno e un aiuto immediato per ripristinare i mezzi di sussistenza”. “Il mio messaggio principale è che la Commissione sarà inventiva, rapida e flessibile. Mobiliteremo tutte le risorse che possono essere impiegate", ha assicurato von der Leyen. (segue) (Beb)