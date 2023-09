Grecia: von der Leyen, al fianco del popolo, fino a 2,25 miliardi da fondi coesione non spesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea ha poi illustrato cinque flussi di finanziamento che potrebbero aiutare la Grecia per la ricostruzione. In primo luogo, ha detto, "dovremmo utilizzare i fondi di coesione non spesi nell'ultimo periodo, che altrimenti andrebbero persi, e anticipare parte degli attuali fondi di coesione”. “Lo stesso vale per il Fondo sociale europeo Plus, che potrebbe essere mobilitato. Questi fondi sarebbero persi e possono essere erogati quest'anno", ha aggiunto von der Leyen. Il terzo elemento è una politica agricola comune, ha proseguito la presidente del Commissario europeo, "che può svolgere un ruolo importante, con due fondi inutilizzati del precedente programma di sviluppo rurale greco, ma esaminiamo anche i fondi dell'attuale piano strategico della Politica agricola comune greca”. Insieme, tutti i fondi potrebbero "mobilitare fino a 2,25 miliardi di euro", ha spiegato von der Leyen. (segue) (Beb)