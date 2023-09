Grecia: von der Leyen, al fianco del popolo, fino a 2,25 miliardi da fondi coesione non spesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea ha aggiunto che Bruxelles è anche “pronta a valutare una richiesta di sostegno da parte della Grecia nell'ambito del Fondo di solidarietà”. In questo caso, ha sottolineato von der Leyen, “è importante che gli Stati membri siano d'accordo sulla nostra proposta di integrare il Fondo di solidarietà e, se ciò avverrà l'anno prossimo, potremmo mettere a disposizione fino a 400 milioni di euro". La Grecia potrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di utilizzare alcune delle risorse del Next Generation Eu. "La richiesta di revisione è stata appena presentata, ma saremo flessibili. I miei servizi lavoreranno a stretto contatto con le autorità greche su tutte queste opzioni. Insieme, troveremo i migliori modi possibili per aiutare i più deboli", ha assicurato la presidente dell'esecutivo Ue. "Il popolo greco può contare sull'Europa, per un sostegno rapido e la massima flessibilità. Siamo al vostro fianco, non solo in questo momento di crisi, ma anche per la ricostruzione", ha concluso von der Leyen. (Beb)