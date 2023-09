Milano: Micam dal 17 al 20 settembre, torna il salone della calzatura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Micam Milano, il salone internazionale della calzatura, torna dal 17 al 20 settembre 2023 a Fieramilano (Rho) con la sua 96esima edizione. Qualità, sostenibilità, innovazione e attenzione ai giovani sono i driver della manifestazione. I marchi presentati sono 1024 di cui 520 italiani e 504 internazionali provenienti da oltre 30 nazioni, al primo posto la Spagna con oltre 100 aziende. "Micam guida la ripresa del settore calzaturiero nazionale e gioca un ruolo chiave per l'affermazione delle nostre aziende che hanno bisogno del supporto fieristico per affermarsi e svilupparsi nei mercati internazionali – spiega la Presidente di MICAM Giovanna Ceolini - Auspico che la manifestazione possa ancora una volta confermarsi quale insostituibile occasione di business e volano di un comparto dalla grande rilevanza in termini economici ed occupazionali. Con oltre 3.700 aziende e più di 72.000 addetti questo segmento produttivo è uno dei pilastri assoluti del sistema moda. Come da tradizione inoltre ricordo che MICAM è un faro acceso sulle nuove tendenze a partire dalla sostenibilità che non è più un trend di breve periodo ma un fattore chiave nelle decisioni d'acquisto del cliente. Un paradigma che, insieme alla digitalizzazione, sta trasformando l'industria calzaturiera accompagnandola nel futuro". Il talento dei giovani è come sempre al centro di MICAM grazie alle tante iniziative che puntano a promuoverlo e a farlo scoprire agli operatori. A partire dall'area dedicata agli Emerging Designers che ospiterà 12 creativi selezionati da un'apposita giuria provenienti da tutto il mondo. Sostenibilità e originalità sono le parole chiave delle collezioni presentate: materiali riciclati o riciclabili e attenzione alla filiera produttiva, sono solo alcune delle caratteristiche delle calzature che saranno proposte. (Com)