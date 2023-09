© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio dell'aggressione russa in Ucraina sono entrati in Romania più di sei milioni di cittadini ucraini. La guardia di frontiera romena ha spiegato che a partire dal 10 febbraio 2022 (periodo pre-conflitto) e fino a lunedì i profughi entrati nel Paese a causa della guerra sono per la precisione 6.007.377. (Rob)