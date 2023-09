Europee: Meloni ad alleati, no ad atteggiamenti egoistici, priorità è bene Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi siamo al governo della Nazione e per noi fare gli interessi dell’Italia è prioritario. E sono certa che anche i nostri preziosi alleati di governo siano consapevoli del fatto che il peso che tutti insieme abbiamo sulle spalle è talmente grave da non consentirci di sprecare energie in eventuali atteggiamenti egoistici di qualsiasi genere”. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della riunione con i parlamentari di Fratelli d’Italia. “Tutto quello che abbiamo da dare – ha proseguito – lo dobbiamo dare agli italiani, nei quali abbiamo sempre creduto. Non abbiamo avuto torto”. “Se fai bene il tuo lavoro – ha sottolineato – le cose vengono da sé”. “Guai a chi non avesse chiaro che la priorità deve essere soltanto il bene della Nazione. Perché costi quel che costi – ha concluso –, Fratelli d’Italia e il governo che presiedo saranno all’altezza delle attese degli italiani. Qualche giorno ricorreva il venticinquesimo anniversario della morte di Lucio Battisti. Ecco, ‘non sarà un’avventura. Non è un fuoco che col vento può morire’”. (Rin)