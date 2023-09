Ue: Parlamento europeo adotta posizione negoziale su legislazione per riduzione inquinamento acque

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, ha adottato la sua posizione negoziale sulla direttiva per la riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee e di superficie e sul miglioramento degli standard di qualità delle acque dell'Ue. Nel testo adottato, i deputati chiedono che le liste di controllo dell'Ue, che contengono sostanze che presentano un rischio significativo per la salute umana e l'ambiente, siano aggiornate regolarmente per tenere il passo con le nuove prove scientifiche e le nuove sostanze chimiche. Inoltre, come si legge in una nota del Parlamento Ue, "gli eurodeputati chiedono che un sottoinsieme di Pfas specifici (sostanze poli e perfluoroalchiliche, note anche come sostanze chimiche permanenti) e il Pfas totale (parametro che include la totalità dei Pfas con una concentrazione massima) siano aggiunti alle liste per gli inquinanti delle acque sia sotterranee che di superficie". (segue) (Beb)