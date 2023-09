Ue: Parlamento europeo adotta posizione negoziale su legislazione per riduzione inquinamento acque (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche diverse altre sostanze, tra cui le microplastiche e i microrganismi resistenti agli antimicrobici, dovrebbero essere aggiunte a questi elenchi non appena saranno identificati metodi di monitoraggio adeguati. Il testo adottato prevede anche standard più severi per diversi pesticidi (tra cui glifosato e atrazina) e farmaci. Secondo la posizione dell'eurocamera, i produttori che vendono prodotti che contengono sostanze chimiche inquinanti dovrebbero contribuire a finanziare i costi di monitoraggio, un'attività attualmente finanziata solo dagli Stati membri. La posizione negoziale è stata adottata con 495 voti a favore, 12 contrari e 124 astensioni. "La revisione della legislazione dell'Ue in materia di acque, compresa la direttiva quadro sulle acque e le sue due direttive derivate, è uno degli strumenti politici fondamentali per attuare i nostri impegni nell'ambito del Piano d'azione 'Inquinamento zero'. Una maggiore protezione delle acque dell'Ue è estremamente importante, soprattutto nel contesto degli impatti sempre più pressanti dei cambiamenti climatici, combinati con l'inquinamento industriale e agricolo, sulle nostre risorse di acqua dolce", ha dichiarato il relatore il relatore Milan Brglez (S&D), dopo la votazione. Una volta che il Consiglio avrà concordato la sua posizione, il Parlamento europeo potrà avviare i colloqui sulla forma finale della legislazione. (Beb)