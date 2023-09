Scuola: Floridia (M5s), contro dispersione necessari investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica tutta deve mettersi d'accordo sulla reale importanza della scuola pubblica nel nostro Paese. È necessario investire risorse nella scuola perché quello è il luogo deputato a rappresentare lo Stato e soprattutto a offrire lo spazio a ciascuno per conquistare la propria libertà e inseguire i propri sogni. Con la pandemia è stato fatto uno sforzo enorme con un investimento di 10 miliardi in un solo anno. Quel percorso di centralità della scuola pubblica non può essere interrotto". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle, Barbara Floridia, intervenendo nel corso della presentazione del XV rapporto "Viaggio nella scuola d'Italia", della Società geografica italiana. "Dal rapporto della Società geografica italiana si evince una carenza di strutture scolastiche nelle aree più fragili del Paese - ha continuato la parlamentare -. Proprio quelle che già soffrono dispersione scolastica, povertà educativa e bassi tassi di occupazione femminile. Il ridimensionamento della rete scolastica purtroppo colpisce proprio quelle aree, e questo non può che destare profonda preoccupazione. Esprimo soddisfazione invece per l'intenzione espressa dal governo di reintrodurre nei programmi scolastici le ore di geografia. Si tratta di un insegnamento fondamentale per le nuove generazioni capace di fare comprendere le diversità e a interpretare il mondo in maniera efficace e consapevole". (Rin)