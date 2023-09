Decreto Asset: Rustichelli (Antitrust), critiche infondate su norma rincari voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disposizione del decreto Asset sul caro voli è stata “vivacemente contestata dalle compagnie aeree che vi ravvisano un'illegittima compressione della libertà di fissazione delle tariffe tuttavia all'Autorità sembra che queste critiche non colgano nel segno”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Roberto Rustichelli, nel corso dell’audizione sul decreto Asset nelle commissioni Ambiente e Industria del Senato. “Risulta che la norma non limiti la facoltà di determinare indipendentemente le proprie politiche di prezzo”, ha aggiunto Rustichelli, sottolineando la necessità di “perseguire un obiettivo di natura perequativa per impedire lo sfruttamento abusivo del potere di mercato”. (Rin)