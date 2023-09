Libia: Bergamini (FI), forte vicinanza e solidarietà a popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono umanamente vicina al popolo libico che sta vivendo in queste ore un dramma di proporzioni devastanti. Migliaia le vittime accertate, migliaia i dispersi e le notizie che provengono dall'est del Paese danno la misura della sofferenza e del dolore dei sopravvissuti al ciclone sub-tropicale 'Daniel', che ieri pomeriggio si è abbattuto in Cirenaica". Lo afferma, in una nota, Deborah Bergamini, vicecapogruppo di Forza Italia alla Camera e vicepresidente del Partito popolare europeo al Consiglio d'Europa. "Il governo italiano è già pronto a dare il suo sostegno e, come ha confermato il nostro ministro degli Esteri, Antonio Tajani, una squadra avanzata di valutazione è già in partenza, coordinata dalla nostra Protezione civile - continua la parlamentare -. L'Italia farà il possibile per dare aiuti concreti alla popolazione libica e tentare di alleviare le conseguenze di questa calamità". (Com)