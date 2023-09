Speciale difesa: Russia-Ucraina, Cremlino, vogliamo eliminare minaccia droni contro nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'operazione militare speciale della Russia in Ucraina continuerà in modo da eliminare la minaccia di attacchi dei droni ucraini contro le città russe. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Rbk" il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "I nostri militari, i mezzi di difesa aerea, i servizi di sicurezza stanno migliorando i loro metodi di combattimento, stanno acquisendo esperienza. E, naturalmente, speriamo che nel tempo saremo in grado di eliminare tali minacce in modo più efficace e completo", ha detto il funzionario del Cremlino. Peskov ha osservato che "il regime di Kiev non disdegna né gli attacchi terroristici né gli attentati contro i leader dell'opinione pubblica, e nemmeno quelli contro obiettivi civili". (Rum)