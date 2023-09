Speciale difesa: Cina, ministro della Difesa Li Shangfu scomparso dalla scena pubblica dal 29 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente della Cina, Xi Jinping, è tornata nuovamente al centro della cronaca internazionale a causa della prolungata assenza dalla scena pubblica del ministro della Difesa Li Shangfu, la cui ultima apparizione risale al 29 agosto scorso. Li, entrato in carica solo il 12 marzo scorso, potrebbe essere il secondo funzionario d'alto profilo in pochi mesi ad essere stato estromesso inaspettatamente dalla vita politica cinese, dopo l'ex ministro degli Esteri Qin Gang, il cui destino non è mai stato chiarito. Proprio il recente precedente di Qin, assieme al licenziamento dei comandanti del reparto missilistico Li Yuchao e Liu Guangbin, sta alimentando il dibattito tra gli osservatori internazionali, concordi nel ritenere i processi decisionali in Cina sempre più fumosi e imprevedibili. (Cip)