Speciale difesa: Svezia, governo aumenterà bilancio della Difesa per raggiungere obiettivo 2 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio per la Difesa della Svezia sarà aumentato di 20 miliardi di corone (1,68 miliardi di euro) per il 2024, permettendo al Paese di raggiungere l'obiettivo del due per cento del Pil. Si tratta di un consistente incremento del bilancio, attualmente pari a 97 miliardi di corone (8,15 miliardi di euro), e risponde alla necessità di rafforzare i sistemi di difesa nazionali e in vista della futura adesione alla Nato. (Sts)