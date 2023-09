Milano: il 3 0ttobre Agevity, appuntamento nazionale dedicato a valorizzazione longevità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 3 ottobre SI terrà a Milano, agevity 2023. L'iniziativa ideata e promossa dal Silver Economy Network (SEN), con il supporto di Assolombarda e AIM Group International come partner organizzativo è il primo appuntamento nazionale interamente dedicato alla valorizzazione della longevità per lo sviluppo sociale ed economico del sistema paese. Un'occasione di confronto tra stakeholder chiave del panorama nazionale e internazionale sul futuro della società, a partire da temi strategici quali Salute e Prevenzione, Turismo, Transizione generazionale, Banking & Finance, che saranno oggetto di panel dedicati all'interno del Forum. Nel corso della presentazione avvenuta oggi a Palazzo Madama, è stato sottolineato il ruolo cruciale rivestito, nell'attuale contesto demografico, da Agevity: una piattaforma nazionale per il confronto tra imprese, istituzioni e cittadini, volta a sviluppare una vision comune sulla longevity economy in Italia, promuovendo e valorizzando innovazioni, progetti, prodotti e servizi, per garantire longevità alle società di oggi e di domani. "Alla luce dell'evoluzione demografica in atto, la filiera della longevità rivestirà un ruolo sempre più strategico per l'Italia. Parliamo di un target che nel 2050 raggiungerà il 35 per cento della popolazione e il cui valore in termini di redditi, ad oggi, supera già i 321 miliardi di euro, pari al 19,4 per cento del PIL nazionale: tutto questo implica l'emergere di nuove esigenze e, pertanto, la necessità di risposte congrue di un sistema coeso che veda collaborare tutti gli attori coinvolti in questa economia" ha ribadito questa mattina la Presidente del SEN, Mariuccia Rossini. (segue) (Com)