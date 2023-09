Milano: il 3 0ttobre Agevity, appuntamento nazionale dedicato a valorizzazione longevità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'appuntamento mira a rendere il Paese un polo internazionale della longevità con particolare riguardo all'innovazione e alle opportunità legate al confronto intergenerazionale, grazie anche a un "Innovation Lab", realizzato con la collaborazione di InnovUp, che ospiterà giovani imprenditori, innovatori e investitori che, con le loro startup, stanno contribuendo alla definizione di un nuovo paradigma di ageing e a diversi workshop satellite a cura di Atenei, Agenzie e realtà del Terzo Settore, dedicati agli aspetti scientifici, sociali ed economici di un'Italia che "cresce". Nel corso della giornata, inoltre, verrà presentato un nuovo rapporto del Silver Economy Network, sviluppato con il contributo scientifico di Lattanzio KIBS, per tracciare gli scenari della longevità sul piano socio-economico e delle politiche pubbliche. Il report condividerà con imprese e istituzioni trend di consumo e prospettive di sviluppo per alcuni dei settori più strategici e rilevanti, sulla base di analisi condotte sulla popolazione longeva del nostro Paese. (Com)