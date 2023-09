Algeria-Ue: Algeri aspira a un partenariato “trasparente” con Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Algeria considera l’Unione europea (Ue) come un partner strategico e aspira a un partenariato trasparente a beneficio degli interessi comuni e al miglioramento delle relazioni, nel rispetto della sovranità. Lo ha dichiarato ieri la ministra algerina per le Relazioni con il Parlamento, Basma Azouar, durante la cerimonia di chiusura del progetto di gemellaggio, finanziato dall’Ue, tra il suo dicastero e il Consiglio di Stato dell’Italia. All’evento, tenutosi al Palazzo dei congressi di Algeri, ha preso parte l’ambasciatore d’Italia in Algeria, Giovanni Pugliese, come si legge sul profilo della rappresentanza diplomatica italiana sulla piattaforma X (in precedenza Twitter). Secondo il quotidiano locale “Echourouk”, la ministra ha sottolineato che le relazioni tra Algeria e Ue sono “eccezionali” e che Algeri si impegna a rispettare i propri impegni nei confronti di Bruxelles, che considera “un partner strategico importante”. Al contempo, ha aggiunto Azouar, mantiene la propria “piena convinzione della necessità del rispetto dell’indipendenza e della sovranità degli Stati, e di rendere uniformi le norme di comportamento tra tutti i partner”. Il fatto che Bruxelles finanzi il gemellaggio tra il ministero algerino dei Rapporti con il Parlamento e il Consiglio di Stato italiano, secondo Azouar, “è la miglior prova di quanto ci si possa aspettare dal partenariato tra noi (l’Algeria, ndr) e l’Unione europea, nel quadro di una politica chiara e trasparente, tesa a raggiungere l’interesse comune e rispettosa del principio del vantaggio per tutti”. Per quanto concerne i rapporti con l’Italia, la ministra ha citato le dichiarazioni rilasciate di recente dal presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, secondo cui “esiste un’amicizia profonda e trasparente. Abbiamo ricevuto solo del bene dagli italiani”. Azouar ha quindi ricordato che “Italia e Algeria hanno legami molto forti, sin da prima, durante e dopo la nostra guerra di liberazione (dal colonialismo, ndr)”. (Ala)