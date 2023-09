Libia: Borrell, l'Ue è pronta a fornire sostegno dopo alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è pronta a fornire sostegno alla Libia dopo le alluvioni che hanno colpito il Paese. A dirlo, tramite un messaggio su X (ex Twitter), l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell. "Siamo rattristati dalle immagini di distruzione in Libia, devastata da condizioni meteorologiche estreme che hanno causato la tragica perdita di molte vite. L'Ue segue da vicino la situazione ed è pronta a fornire il proprio sostegno", si legge nel messaggio di Borrell. (Beb)