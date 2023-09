Milano: Sala, passerella Museo del '900 entro fine mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la passerella che unirà i due arengari in Piazza Duomo, "stiamo finalizzando la discussione l'obiettivo è lanciare presto la gara e, come dicevo, iniziare i lavori per la fine dell'anno prossimo". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del “Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023” al Castello Sforzesco. "Mi dicono che ci vogliono un paio d'anni di lavori - ha spiegato - e la passerella dovrebbe esserci attorno alla fine del mio mandato di sindaco". "Il progetto sarà leggermente modificato rispetto a quello già presentato e la gara che bandiremo si riferisce esclusivamente alla passerella", ha concluso Sala. (Rem)