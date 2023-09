Russia-Ucraina: Putin, per raggiungere pace bisogna annullare decreto di Kiev che vieta di negoziare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per avviare i negoziati di pace tra Russia e Ucraina, è necessario che le autorità di Kiev annullino il decreto del presidente Volodymyr Zelensky che vieta di avviare le trattative con il Cremlino. E' quanto ha detto il presidente russo Vladimir Putin, inel discorso alla sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok. Putin ha commentato la dichiarazione del segretario di Stato Usa Antony Blinken, secondo cui l'Ucraina è pronta a negoziare con la Russia, ma non vede un'iniziativa da parte russa. "Per quanto riguarda il processo negoziale, se gli Stati Uniti credono che l'Ucraina sia pronta a negoziare, allora dovrebbero annullare il decreto del presidente dell'Ucraina che lo vieta", ha detto Putin. Il presidente russo ha suggerito che l'Ucraina venga "spinta" dai partner occidentali a conquistare quanto più territorio possibile. "E quando le risorse (dell'Ucraina) si esauriranno, vorranno ottenere la cessazione dei combattimenti (...) avviando i negoziati per ricostituire le loro risorse e le capacità delle loro forze armate", ha suggerito Putin, parlando della possibile tattica di Kiev. "Se hanno un sincero desiderio di negoziare, lasciamo che facciano qualcosa da soli, lo dichiarino pubblicamente", ha concluso il presidente. (Rum)