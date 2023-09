Sardegna: Piu (Europa Verde), bloccata la formazione per gli operatori socio-sanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le agevolazioni previste per la frequenza dei corsi Oss da parte degli ausiliari, le agenzie non fanno partire la formazione. Lo evidenzia il consigliere regionale di Europa Verde, Antonio Piu. “Secondo una delibera del 2013 gli ausiliari possono partecipare ai corsi di formazione per Operatore socio sanitario con orario e costo della retta di frequenza ridotti, vedendo così riconosciuto il pregresso lavorativo nel settore, ma sono gli stessi ausiliari a segnalare che le agenzie accreditate per la formazione non fanno partire i corsi - spiega Piu - Chiediamo al presidente della Regione e agli assessore al Lavoro e alla Sanità di avviare un monitoraggio sull'erogazione dei percorsi formativi in autofinanziamento. Inoltre chiediamo se, tenuto conto delle difficoltà incontrate e manifestate dai soggetti interessati ad acquisire la qualifica professionale di Oss, non ritengano opportuno definire degli indirizzi e direttive da parte della Regione verso le Agenzie regionali accreditate per consentire l'accesso alla formazione nel rispetto delle modalità definite dalla stessa Regione. Nessuna presa di posizione contro le agenzie, ma è necessario mettere ordine”. (Rsc)