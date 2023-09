© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, si recherà dal presidente francese Emmanuel Macron per discutere dell'agenda europea. A renderlo noto lo stesso Michel attraverso un messaggio su X (ex Twitter). "In viaggio verso Parigi per incontrare il presidente Emmanuel Macron. Ci attende una fitta agenda dell'Ue. Mi aspetto uno scambio di opinioni sulle nostre priorità comuni", scrive Michel. (Beb)