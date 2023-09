Difesa: La Russa su Vannacci, a Crosetto non ho niente da insegnare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Guido Crosetto "è stato mio sottosegretario, si è fatto le ossa lavorando molto bene con me quando ero ministro della Difesa. Al mio amico Crosetto non ho niente da insegnare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ospite di "Ping pong", su Rai Radio1, in merito alla vicenda del generale dell’Esercito, Roberto Vannacci. Il rilievo di Crosetto sul fatto che Vannacci non si sia presentato all'incontro con lui in divisa, La Russa ha detto: "La cosa sulla divisa mi è sembrata eccessiva. Ciascuno ha un proprio atteggiamento, non so se il mio sarebbe stato uguale a quello di Crosetto. Non credo che Vannacci dovesse andare in divisa, ma non mi pare che Crosetto ne abbia fatto un dramma". (Rin)