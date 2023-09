Russia: Putin, 270 mila persone si sono arruolate volontariamente nell'esercito nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi sette mesi, 270 mila persone hanno stipulato volontariamente un contratto con il ministero della Difesa russo per entrare nelle forze armate . Lo ha reso noto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok. Il capo dello Stato ha precisato che ogni giorno circa 1.500 militari firmano i contratti per essere arruolati nell'esercito. Putin ha sottolineato come gli uomini russi lo facciano "consapevolmente e volontariamente". (Rum)