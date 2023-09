Cile: anniversario colpo di Stato contro Allende, bus incendiato e saccheggi a Santiago

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi scontri si sono registrati a Recoleta, comune metropolitano di Santiago del Cile, nella notte dell'11 settembre, giornata in cui si celebrava il 50mo anniversario del colpo di Stato che costò la vita all'ex presidente, Salvador Allende. Un gruppo di soggetti incappucciati, come testimoniano alcuni video pubblicati dalle autorità locali, ha dato fuoco a un autobus, hanno eretto blocchi stradali e tentato il saccheggio di alcuni esercizi commerciali. Altri ordigni esplosivi sono stati lanciati nei pressi della stazione centrale e nei confronti di presidi di Carabinieri. In nessun caso si sono comunque registrate vittime. Le segnalazioni seguono la giornata di celebrazioni del "golpe". (segue) (Abu)