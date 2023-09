Ue: Buzzella (Confindustria Lombardia), auspico peso maggiore dopo elezioni 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auspico che l’Europa trovi dopo le elezioni 2024 un maggiore peso nello scacchiere geopolitico". Lo ha detto il Presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, durante la presentazione del rapporto sulla internazionalizzazione delle imprese lombarde, organizzato da Confindustria Lombardia e Assolombarda. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e Repower Eu, "la commissione europea ha annunciato che serviranno investimenti aggiuntivi per oltre 620 miliardi all'anno da qui al 2050" ha aggiunto Buzzella, osservando anche che "tutto questo" accade in un momento in cui la Bce "non accenna a interrompere il rialzo dei tassi di interesse". Buzzella ha inoltre spiegato che "abbiamo un costo dell'energia nettamente superiore ai competitor: la paghiamo due volte e mezzo in più rispetto alla Cina e cinque volte in più rispetto agli Stati Uniti". La Cina "detiene il controllo sulle materie prime, necessarie per costruire auto e batterie" ha sottolineato. Quando si fa impresa "bisogna esaminare la situazione politica ed economica in rapporto ai rischi. Altrettanto ci aspetteremmo da chi impone direttive e regolamenti ideologici che sconvolgono le intere filiere produttive" ha concluso il Presidente di Confindustria Lombardia. (Rem)