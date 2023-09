Tanzania: contrabbando di animali selvatici, autorità aeroportuale nega le accuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’autorità di regolamentazione degli aeroporti della Tanzania ha negato di aver consentito il contrabbando di animali selvatici dal Parco nazionale del Serengeti verso gli Emirati Arabi Uniti. In una nota, l’Autorità per l’aviazione civile della Tanzania (Tcaa) ha definito le accuse “completamente false” e ha sottolineato che l’aeroporto di Loliondo - dove sarebbe partito un aereo cargo con a bordo animali diretti negli Emirati - non è un punto di entrata né di uscita designato. Secondo quanto denunciato da alcuni media, un aereo cargo con a bordo selvatici sarebbe stato avvistato il 26 agosto scorso decollare da Loliondo, diretto verso gli Emirati. Il Tcaa ha tuttavia respinto le accuse, affermando che l'ultimo volo è decollato da Loliondo il 19 luglio. "L'autorità dispone di un sistema di monitoraggio in tempo reale e tutti i voli internazionali entrano ed escono attraverso aeroporti di entrata/uscita designati come l'aeroporto internazionale del Kilimanjaro (Kia), l'aeroporto internazionale Julius Nyerere (Jnia) e l'aeroporto internazionale Aman Abeid Karume (Aakia)" si legge nel comunicato. (Res)