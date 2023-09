Pnrr: ministero Salute e Fondazione Cdp insieme per progetti ricerca scientifica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Collaborare al raggiungimento degli obiettivi del bando “In Sistema Ricerca”, lanciato da Fondazione Cdp e dedicato ai progetti già destinatari di fondi Pnrr nel settore della ricerca scientifica sanitaria. Questo il principale scopo del primo Memorandum of understanding siglato tra il ministero della Salute e Fondazione Cdp. Il bando “In Sistema Ricerca”, aperto fino al 29 settembre, prevede una dotazione fino a 1 milione di euro a sostegno di richieste di finanziamento addizionali per iniziative di ricerca che siano già sovvenzionate da fondi Pnrr da parte del ministero della Salute. Le risorse messe a disposizione da Fondazione Cdp saranno infatti finalizzate a coprire spese diverse da quelle già finanziate dai fondi Pnrr, ma comunque fondamentali per il completamento del progetto di ricerca, con una soglia massima che non superi i 100.000 euro. In base alle graduatorie del ministero della Salute, sono circa 170 i progetti di ricerca attualmente in corso in tutta Italia che potranno partecipare al bando. Rivolto a ricercatori operanti presso istituti italiani pubblici o privati non-profit e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Irccs), il bando vuole contribuire a sostenere il raggiungimento degli obiettivi che il Paese si è fissato in questo settore, in un’ottica di addizionalità rispetto ai fondi già messi a disposizione dalla Commissione europea attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Secondo quanto stabilito nel memorandum, il ministero della Salute e Fondazione Cdp collaboreranno anche nel processo di valutazione e assegnazione dei fondi del bando, al fine di selezionare le richieste di finanziamento a più alto potenziale, in un’ottica di sinergia che vede per la prima volta le due istituzioni lavorare congiuntamente. (segue) (Com)