Pnrr: ministero Salute e Fondazione Cdp insieme per progetti ricerca scientifica (2)

- “Attraverso il bando ‘In Sistema Ricerca’, Fondazione Cdp conferma la propria volontà di svolgere un ruolo addizionale rispetto al sistema per sostenere la ricerca, in linea con uno dei pilastri fondamentali del nostro Piano strategico. Con questa iniziativa ci proponiamo infatti di portare a completamento progetti importanti per il settore. La collaborazione instaurata con il ministero della Salute conferma che le sinergie tra attori diversi possono essere una chiave per affrontare le complesse sfide del Paese, soprattutto in ambiti di importanza strategica come quello della ricerca sanitaria, su cui l’Italia può giocare un ruolo da protagonista”, ha dichiarato la direttrice generale della Fondazione Cdp, Francesca Sofia. “Il sostegno alla ricerca è una delle priorità del ministero della Salute e l’impegno della Fondazione Cdp contribuisce alla piena realizzazione di uno degli investimenti del Pnrr relativo alla valorizzazione e potenziamento della ricerca biomedica del servizio sanitario nazionale. Il protocollo siglato per l’attuazione del bando ‘In Sistema ricerca’ rappresenta un ulteriore strumento per il rafforzamento della ricerca sanitaria, leva strategica per il miglioramento delle cure e dell’assistenza delle persone”, ha dichiarato Marco Mattei, capo della segreteria tecnica del ministero della Salute. (Com)