Germania-Italia: il presidente Steinmeier in Sicilia e a Venezia dal 20 al 22 settembre

- Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, sarà in visita in Sicilia e a Venezia dal 20 al 22 settembre, accompagnato dalla consorte Elke Buedenbender. È quanto comunica la presidenza tedesca, aggiungendo che in Sicilia Steinmeier e la moglie saranno accolti dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e da sua figlia Laura. Con questo viaggio, Steinmeier intende rendere “omaggio alle strette e amichevoli relazioni tra Germania e Italia”, sottolineandone “l'importanza per l'Europa”. Al centro della visita vi sono “la cooperazione tra i comuni” dei due Paesi, “il cambiamento climatico, le energie rinnovabili, la migrazione e gli scambi culturali”. La prima tappa sarà a Siracusa, dove Steinmeier e Mattarella terranno “colloqui politici”. Nel frattempo, Elke Buedenbender e Laura Mattarella visiteranno il Museo archeologico regionale “Paolo Orsi”e l'Istituto internazionale di Siracusa per la giustizia penale e i diritti umani. Nel pomeriggio, Steinmeier e Mattarella presenzieranno alla cerimonia per la consegna del Premio dei presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, giunto alla seconda edizione. In questa occasione, i due capi di Stato terranno un discorso. Steinmeier e Mattarella visiteranno poi Ortigia e, in serata, assisteranno a una rappresentazione di “Ulisse, l'ultima Odissea” presso il Teatro greco. (segue) (Geb)