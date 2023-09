Germania-Italia: il presidente Steinmeier in Sicilia e a Venezia dal 20 al 22 settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del 21 settembre, Steinmeier e la consorte visiteranno le aree della Sicilia colpite dagli incendi durante l'estate e, a Piazza Armerina, incontreranno dei vigili del fuoco prima di visitare le rovine della villa romana del Casale. La coppia presidenziale tedesca si intratterrà quindi in colloqui sulla migrazione con rappresentanti dell'Associazione Don Bosco e poi si trasferirà a Catania per visitare la 3Sun Gigafactory, impianto che produce moduli fotovoltaici. In serata, Steinmeier e la consorte saranno a Venezia per incontrare i curatori della Biennale di architettura e studiosi presso il Centro tedesco di studi veneziani. Nella giornata del 22 settembre, Steinmeier e Buedenbender visiteranno la Biennale di architettura per poi rientrare a Berlino. (Geb)