Legge Bilancio: Nevi (FI), equilibrio tra crescita e rigore

- Per sostenere la crescita economica, "dobbiamo adottare politiche mirate e gestire attentamente le risorse che metteremo in campo. Dopo l'eccezionale sostegno economico post-Covid, dobbiamo ora affrontare la realtà dei parametri di bilancio e della congiuntura internazionale. È una sfida complessa che richiede un equilibrio tra rigore e supporto alla crescita, senza far crollare i consumi. La nostra proposta comprende la riduzione del cuneo fiscale per sostenere le famiglie di fronte all'inflazione e l'uso oculato delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ma oltre a questo, dobbiamo impegnarci seriamente a sostenere l'edilizia in modo strutturale, evitando speculazioni e bolle finanziarie. Questa sfida è ambiziosa ma necessaria per garantire una crescita economica solida e duratura". Lo ha detto a Tgcom24 Raffaele Nevi, vicepresidente vicario dei deputati di Forza Italia e portavoce del partito. (Rin)