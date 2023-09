Imprese: Unicredit e Sace sostengono crescita di Agriplast

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agriplast, azienda leader nella produzione di film plastici per l’agricoltura, il packaging e le geomembrane per l’impermeabilizzazione di discariche e bacini idrici, ha ricevuto da Unicredit un finanziamento di otto milioni di euro, assistito da garanzia SupportItalia di Sace. Il prestito, di durata triennale, è finalizzato – riferisce una nota – a sostenere l’operatività ed a finanziare il piano di sviluppo dell’azienda ragusana. La società Agriplast Spa è operativa dal 1975 e sviluppa oggi due core business principali: da un lato la produzione di film di grandi dimensioni per l'agricoltura, l'industria e l'edilizia, attraverso l'utilizzo di tecnologie assolutamente all'avanguardia; dall'altro la produzione di film estensibile, termoretraibile, shopper compostabile, sacchi industriali, con clienti di rilievo nazionale ed internazionale. L’azienda vanta una profonda esperienza nel settore e consolidate quote di mercato, che ne fanno oggi un’importante realtà del tessuto economico ragusano ed azienda leader nel comparto, sia in ambito nazionale che internazionale; si posiziona fra i primi 10 produttori europei con la quota export che supera il 17 per cento. La mission di Agriplast è riassumibile in quattro termini: qualità, tecnologia, ricerca e innovazione, che portano ad un prodotto ecologicamente sostenibile, che va incontro alle esigenze di un'agricoltura mondiale in continua evoluzione. Garanzia SupportItalia è lo strumento straordinario del gruppo Sace previsto dal decreto Aiuti per sostenere le esigenze di liquidità e investimenti delle imprese italiane impattate dal conflitto russo-ucraino. (segue) (Com)