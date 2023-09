Imprese: Unicredit e Sace sostengono crescita di Agriplast (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvatore Cascone, presidente di Agriplast, commenta: “Prosegue il costante impegno di Agriplast Spa per la crescita attraverso investimenti in tecnologia e rafforzamento della propria organizzazione commerciale nel mondo. Unicredit e Sace si confermano partner strategici per Agriplast Spa che è fortemente impegnata nella la ricerca di prodotti innovativi e sostenibili, nel miglioramento degli standard di qualità, nella riduzione dei costi di produzione attraverso l’innovazione tecnologica, nello sviluppo della propria rete di vendita e nel perseguimento di ambiziosi obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale”. “Siamo orgogliosi di supportare Agriplast, fortemente innovativa in un settore strategico per l’economia italiana come l’agritech, insieme a un partner consolidato come Unicredit. È la conferma che noi di Sace siamo al fianco delle imprese del Mezzogiorno che investono in tecnologie all’avanguardia, come da Piano Industriale Insieme 2025 – dichiara Antonio Bartolo, Regional Director Sud Business Network di Sace - attraverso il quale puntiamo a sostenere ancora di più e meglio la competitività delle imprese italiane con un’attenzione particolare al Sud”. Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di Unicredit, aggiunge: "Questa operazione conferma il nostro forte impegno nell'essere banca di riferimento per lo sviluppo del territorio; lavoriamo, infatti, per supportare le aziende, liberando il loro potenziale e favorendone la crescita. Siamo orgogliosi in quest'ottica di sostenere i piani di sviluppo di Agriplast che si distingue per innovazione e attenzione alle tematiche ambientali e sociali, in un percorso volto a migliorare ancora di più la sostenibilità del proprio business". (Com)