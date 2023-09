Spagna: Pnv, se Sanchez vuole formare nuovo governo deve trovare accordo con indipendentisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la volontà "ferrea e ferma" del presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, è quella di formare un nuovo esecutivo dovrà "trovare un accordo con i partiti nazionalisti e sovranisti dei Paesi Baschi, della Catalogna e della Galizia". Lo ha detto il coordinatore del gruppo parlamentare del Partito nazionalista basco (Pnv), Inigo Iturrate, parlando a "Radio Euskadi", auspicando per questa ragione che i partiti indipendentisti sappiano cogliere questa "opportunità". Riguardo a proposte come una legge di amnistia da parte di Uniti per la Catalogna (JxCat), Iturrate ha detto di vedere il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) con il "desiderio di governare" e Pedro Sanchez con una "decisione abbastanza ferma" di essere presidente del governo. A questo proposito, il coordinatore del Pnv ha sottolineato che le richieste o le proposte dei partiti che devono dargli i voti perché questo diventi una realtà "ci sono". Il deputato ha aggiunto che ci sono colloqui con il Psoe ma, per il momento "non c'è nulla di chiuso, non ci sono accordi" e che il suo partito intende affrontare i negoziati in modo "responsabile". Questo implica "discrezione e lavoro a porte chiuse", che poi verrà "spiegato e reso noto all'opinione pubblica, se ci saranno accordi".(Spm)