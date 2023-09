Auto: Bergamotto, ammodernamento parco obiettivo imprescindibile governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ammodernamento del parco auto resta un obiettivo imprescindibile per il governo. Valuteremo ogni soluzione utile ad assicurare una transizione del comparto, efficace e sostenibile sotto il profilo economico e sociale, alla luce del principio di neutralità tecnologica fondamentale per il governo". Lo ha detto, nell'Aula della Camera, la sottosegretaria alle Imprese ed al made in Italy, Fausta Bergamotto, in risposta ad una interrogazione presentata dal gruppo di Forza Italia sul settore dell'automotive. (Rin)