Russia-Ucraina: Putin, arrestati agenti ucraini che intendevano sabotare una centrale nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze russe hanno arrestato un gruppo di sabotaggio ucraino che mirava a far saltare le linee elettriche a una delle centrali nucleari in Russia. A renderlo noto il presidente russo, Vladimir Putin, secondo cui la Russia viene provocata così a colpire le infrastrutture nucleari ucraine. Dopo aver preso dei prigionieri a seguito di uno scontro, il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha scoperto che il compito del gruppo era quello di "causare danni a una delle nostre centrali nucleari, di far saltare le linee elettriche al fine di interrompere il funzionamento della centrale", ha spiegato il presidente, sottolineando che questo non è stato "il loro primo tentativo". Il leader russo ha aggiunto che i sabotatori ucraini hanno ammesso di essere stati addestrati dagli istruttori britannici durante l'interrogatorio. "Capiscono con cosa stanno giocando o no? Perché ci stanno provocando a prendere una sorta di azione di ritorsione contro gli impianti nucleari ucraini, le centrali nucleari?" ha affermato Putin nel corso della sessione plenaria del Forum economico orientale a Vladivostok. Il presidente ha anche detto che il Regno Unito "non sa cosa stanno facendo i loro servizi segreti in Ucraina". (Rum)