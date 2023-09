Milano: Sala, nuovo Pgt meno rigido, ma parte di appartamenti tornino al Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Concedere in eccesso rispetto a quello che consente ora il Pgt, ma a condizione che parte degli appartamenti tornino al Comune”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine dell’inaugurazione del “Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023” al Castello Sforzesco a chi gli ha chiesto come fosse andato l’incontro di venerdì a Palazzo Marino con studenti, università e operatori del settore sul tema della casa. Il sindaco ha annunciato di voler “spiegare prima di tutto agli studenti cosa stiamo facendo e chiedere supporto ai rettori: abbiamo già differenziato, e possiamo ragionare sulla differenziazione, di oneri di urbanizzazione per renderli più pesanti per chi investe in centro per residenze di lusso e più leggeri in periferia”. “Nell'incontro - ha aggiunto - spiegheremo quello che possiamo fare, è chiaro che serve la collaborazione degli operatori immobiliari e che anche noi prendiamo decisioni”. “Queste norme le inseriremo nel nuovo Pgt”, ha concluso. (Rem)