Lussemburgo-Slovenia: Golob a colloquio da Bettel, focus su Ucraina ed espansione Ue

- Il primo ministro della Slovenia Robert Golob si recherà oggi in visita ufficiale in Lussemburgo, dove incontrerà l'omologo del Paese, Xavier Bettel. Come annunciato dall'ufficio del premier di Lubiana, l'Ucraina, l'espansione dell'Unione europea, compresi i Balcani occidentali, la riforma dell'Ue, la competitività e l'autonomia strategica dell'Unione, saranno gli argomenti della discussione. I due leader si dedicheranno anche al rafforzamento delle relazioni bilaterali tra i Paesi, soprattutto in campo economico e firmeranno un memorandum sulla cooperazione nel campo spaziale. (Seb)