Milano: Sala, per movida serve regolamentazione, chiudere plateatici dopo mezzanotte

- In merito alla movida “voglio si agisca rapidamente per una nuova regolamentazione, dopo la mezzanotte credo che l'uso dei plateatici debba essere vietato nelle realtà più complesse”. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del “Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023” al Castello Sforzesco. Si tratta di realtà cittadine “con difficile convivenza con la residenzialità”, ha spiegato il sindaco aggiungendo che “in questi ultimi anni il regolamento di occupazione del suolo pubblico e di esercizi commerciali è stato un po’ lacunoso, abbiamo permesso troppa libertà per bar ed esercizi del genere”. “Non puoi togliere la licenza a chi ce l’ha, ma quello che ritengo si debba fare, anche nel futuro è di ribilanciare”, ha concluso. (Rem)