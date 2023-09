Napoli: ai Bipiani di Ponticelli lo spettacolo Exaudi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 14 settembre alle ore 21.00, in prima nazionale, e in replica venerdì 15 settembre ore 21, i Bipiani di Ponticelli a Napoli ospiteranno lo spettacolo Exaudi. Il lavoro ha come protagonisti artisti professionisti e gli abitanti dei Bipiani, termine con cui si identificano le strutture abitative "temporanee" costruite in seguito al terremoto del 1980. Exaudi è l'ultima tappa della sesta edizione di #foodistribution, progetto ideato e prodotto da Manovalanza, associazione napoletana di promozione sociale, fondata da Adriana Follieri e Davide Scognamiglio, che mette in relazione l'analisi del processo abitativo con il teatro, la fotografia e l'illuminazione. Curato da Davide Scognamiglio e Daniele Ciprì, con la consulenza scientifica di Rosario Sommella, il progetto definisce l'azione di creazione artistica e di coesione sociale attraverso cui piccole e grandi comunità urbane, perlopiù di aree periferiche, entrano in relazione diretta e continuativa con le Arti della scena partecipando attivamente alle varie fasi che precedono il conclusivo allestimento teatrale. La regia è di Adriana Follieri. "Riteniamo importanti eventi di animazione culturale e territoriale come quello di Exaudi ai Bipiani di Ponticelli. La rigenerazione urbana dei Bipiani - ha affermato Laura Lieto, vicesindaco e assessore all'Urbanistica - non può essere intesa esclusivamente come recupero edilizio, ma va accompagnata con azioni sociali e culturali di animazione territoriale. In questo senso, il progetto di Manovalanza interpreta in modo pertinente la relazione tra arte e comunità". (segue) (Ren)