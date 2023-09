Napoli: ai Bipiani di Ponticelli lo spettacolo Exaudi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo progetto di ricerca artistica e scientifica in cui il teatro abita i luoghi e si fa abitare - hanno spiegato Scognamiglio e Follieri - avviene una graduale e delicatissima trasformazione, non un travestimento che investe la superficie e non conosce il potere della durata, né una luce accesa sul quotidiano che spia ed espone un'intimità urbana e personale inviolabile. Avviene, piuttosto, un processo di trasfigurazione che dura nel tempo, con ascolto, rispetto e tutela di tutti gli elementi in campo, persone e luoghi, che partecipano e agiscono attivamente alla creazione di una narrazione specifica e nuova”. Il progetto si avvale del sostegno del Ministero della Cultura e del patrocinio del Comune di Napoli. È realizzato in co-produzione con la Fondazione Pietà dei Turchini per gli aspetti dedicati al suono e con la Coop4Art per la cura e gestione dello spazio urbano e delle strutture dedicate al pubblico, con la consulenza musicale di Guido Barbieri e con la collaborazione con Arci Movie, Accademia di Belle Arti di Napoli e IUO Istituto Universitario Orientale di Napoli. (Ren)