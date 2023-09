Napoli: rapina in un supermercato a Pozzuoli, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina i carabinieri hanno eseguito due arresti per una rapina ai danni di un supermercato a Pozzuoli, in provincia di Napoli. I militari dell’Arma della compagnia di Pozzuoli hanno condotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, il 28enne Giuseoppe Di Fraia e il 20enne Giacomo Cultrera de Rosa. I due sono accusati di aver commesso, nel luglio scorso, una rapina ai danni di un supermercato in via Campana. Per questi fatti è stato già arrestato Francesco Pio Carandente. L’attività investigativa, condotta dalla Stazione Carabinieri di Pozzuoli, ha permesso, attraverso una puntuale e minuziosa attività di analisi dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati, di ricostruire il percorso effettuato dagli autori del delitto prima e successivamente alla sua commissione. Sono stati infatti raccolti gravi indizi di colpevolezza utili a dimostrare come il motoveicolo condotto dal Di Fraia si sia mosso in modo congiunto e coordinato con lo scooter utilizzato dai rapinatori, fungendo quindi da “apripista” per la commissione del delitto. (Ren)