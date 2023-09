Migranti: Varhelyi, rafforzeremo capacità controllo frontiere della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue rafforzerà la capacità della Tunisia di controllare e protezione delle proprie frontiere, anche attraverso il miglioramento dei sistemi di sorveglianza marittima. A dirlo il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, nel corso del suo intervento alla sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo, in un dibattito sull'accordo di partenariato fra Ue e Tunisia. "L'Ue e la Tunisia sono legate da una storia e una geografia comuni e condividono interessi strategici. Il memorandum d'intesa mira a rafforzare la nostra cooperazione globale con la Tunisia, al fine di intensificare ulteriormente la cooperazione già esistente a beneficio di entrambi i partner". La sua attuazione, "dovrebbe tradursi in obiettivi e traguardi chiari a breve, medio e lungo termine" ha detto. Uno degli obiettivi principali di questo partenariato strategico, ha aggiunto Varhelyi, "è quello di affrontare le sfide legate alla migrazione in modo globale e sostenibile". I recenti episodi, ha illustrato all'eurocamera, "tra cui la difficile situazione dei migranti bloccati nelle regioni di confine o l'elevato numero di arrivi irregolari, dimostrano l'urgenza di raddoppiare i nostri sforzi e di cooperare strettamente su questo tema". (segue) (Beb)