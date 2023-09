Migranti: Varhelyi, rafforzeremo capacità controllo frontiere della Tunisia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In primo luogo, "stiamo rafforzando il nostro impegno in materia di protezione, in stretta collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), l'Unhcr e altre organizzazioni internazionali e Ong locali, per garantire la protezione dei migranti in situazioni di vulnerabilità", ha proseguito Varhelyi. In secondo luogo, ha poi sottolineato, "è essenziale prevenire le partenze irregolari, che troppo spesso sfociano in tragedie. Rafforzeremo la capacità di protezione delle frontiere della Tunisia, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di sorveglianza costiera, l'allestimento e la consegna di navi di pattugliamento e il sostegno al controllo delle frontiere terrestri, in stretta collaborazione con i nostri Stati membri e nel pieno rispetto dei diritti umani". In terzo luogo, ha concluso, "dobbiamo raddoppiare i nostri sforzi per reprimere le reti criminali di contrabbandieri e trafficanti, sulla base di operazioni e partenariati anti contrabbando, come annunciato durante la visita della commissaria Johansson in aprile". Queste organizzazioni illegali, ha precisato il commissario europeo, "sfruttano la disperazione umana e noi dobbiamo spezzare il loro modello di business sconsiderato". (Beb)