Torino: Lo Russo incontra gestori Spazio 211, impegnati perchè l'attività riapra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Torino Stefano Lo Russo ha incontrato ieri a Palazzo Civico i gestori di Spazio 211 dopo la chiusura del live club di via Cigna dopo l'ennesimo furto ai danni della struttura. "E’ stata l’occasione per confermare l’impegno della Città che metterà in campo una serie di azioni su più fronti affinché si costruiscano le condizioni per riaprire l’attività", ha affermato Lo Russo. Per affrontare la questione è stata creata una task force con gli assessori Mazzoleni (Urbanistica), Pentenero (Sicurezza), Purchia (Cultura) e Carretta (Grandi eventi). Gli obiettivi del gruppo istituito dall'amministrazione saranno la messa in sicurezza dell'area, il coinvolgimento dello Spazio 211 nella progettazione urbanistica che riguarda la zona e il potenziamento delle attività culturali e sportive ospitate nella struttura. (Rpi)