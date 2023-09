Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in Lombardia.COMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, prende parte all'inaugurazione del "Forum della Cultura. Milano Contemporanea 2023".Castello sforzesco, sala viscontea (ore 9:30)La Vicesindaco con delega all'Istruzione Anna Scavuzzo interviene all'inaugurazione dell'anno scolastico 2023-24.I.C. "Riccardo Massa", via Quarenghi, 10 (ore 11)L'assessora allo Sport Martina Riva prende parte alla conferenza stampa di presentazione di "Run for Inclusion". All'incontro partecipano inoltre Monica Gallerini, General Manager RDS Adv, e Nicola Corricelli, Chief Culture & New Business Officer di Uniting.Palazzo Marino, sala stampa “Franco Brigida”, Piazza Scala, 2 (ore 11:30)L'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello partecipa all'evento "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale", organizzato da Tim Enterprise con ANCl.Palazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 14)Layla Pavone, coordinatrice del Board per l'Innovazione tecnologica e la trasformazione digitale del Comune di Milano, partecipa al convegno "L'Italia delle città intelligenti e sostenibili. Gli strumenti digitali e attuativi al servizio della PA locale", patrocinato dall'Anci.Centro Congressi Stelline, corso Magenta 61 (ore 15:15)REGIONEL'assessore all'Istruzione, formazione e javoro Simona Tironi inaugura il nuovo anno scolastico 2023/2024 alla Scuola Audiofonetica della Fondazione Bresciana per l'Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri.Scuola Audiofonetica Fondazione Bresciana per l'Educazione Mons. Giuseppe Cavalleri, via Sant'Antonio 51 Brescia (ore 8:30)L'assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, interviene all'evento di Confindustria Lombardia e Assolombarda per la presentazione del "Rapporto indagine internazionalizzazione 2023 - Riposizionamento e nuove geografie per le imprese lombarde". Presenti, tra gli altri, il presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, e la vicepresidente di Assolombarda, Veronica Squinzi.Palazzo Lombardia, Ingresso N4, Sala Biagi, primo piano, via Melchiorre Gioia, 37 (ore 9:30)Si riunisce il consiglio regionale.Palazzo Pirelli, via Filzi, 22 (ore 10)Il presidente Attilio Fontana e l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro, Simona Tironi, interviene alla Cerimonia di avvio dell’anno scolastico 2023-2024 .Istituto Comprensivo Riccardo Massa, Via Quarenghi, 10 (ore 11)Il presidente Attilio Fontana interviene all'inaugurazione della Casa dello Studente “Beato Carlo Acutis”.via Barrili 18 (ore 14)L'assessore al Turismo, Moda, Marketing territoriale e Grandi eventi Barbara Mazzali, partecipa alla conferenza stampa di presentazione della "Gran Fondo Il Lombardia Enel Green Power", in programma l'8 ottobre con partenza e arrivo a Cantù. È prevista la presenza di Vincenzo Nibali, vincitore de "Il Lombardia" nel 2015 e nel 2017 e che, proprio al termine della scorsa edizione de 'La Classica delle Foglie Morte', ha dato l'addio al ciclismo.Le biciclette, via Giovanni Battista Torti, 1 (ore 17)Il presidente Attilio Fontana interviene all'inaugurazione della mostra Thao Nguyen PhanPirelli Hangar Bicocca, Via Chiese, 2 (ore 19)VARIEPresentazione del Rapporto Indagine Internazionalizzazione 2023 “Riposizionamento e nuove geografie per le imprese lombarde” realizzato da Confindustria Lombardia e Assolombarda con il contributo di tutte le associazioni territoriali del sistema confindustriale lombardo, e in collaborazione con Regione Lombardia, ISPI – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Sace. Intervengono: il Presidente di Confindustria Lombardia, Francesco Buzzella, il Direttore della ricerca e Condirettore dell’Osservatorio su Europa e Governance Globale di ISPI - Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, Antonio Villafranca, il Direttore Settore Centro Studi, Territorio e Ambiente di Assolombarda, Valeria Negri, l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi e la Vice Presidente di Assolombarda, Veronica Squinzi.Palazzo Lombardia, sala Biagi, ingresso N4 via Melchiorre Gioia, 37 (ore 9:30)Il Sottosegretario all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, interviene alla cerimonia di inizio anno scolastico insieme al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, all'assessore regionale all'Istruzione, Simona Tironi, al Vicesindaco e assessore all'Istruzione del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, al Direttore regionale USR per la Lombardia, Luciana Volta e alla Dirigente scolastica, Milena Piscozzo.I.C. "Riccardo Massa", via Quarenghi 10 (ore 11)Mercato & Dintorni: piani in acciaio al carbonio sotto la lente. Evoluzione dei mercati internazionali dell'acciaio. Intervengono: Emanuele Norsa - Kallanish e collaboratore siderweb; Stefano Ferrari, responsabile Ufficio Studi siderweb, intervista: Nicola Cavazzoni - direttore commerciale Italia Marcegaglia Plates; Cesare Viganò, consigliere delegato ArcelorMittal CLN Distribuzione ItaliaDiretta streaming su zoom (ore 11)“L'Italia delle città intelligenti e sostenibili” Un'occasione di confronto sulle opportunità e gli strumenti disponibili per la realizzazione delle Smart City, attraverso la condivisione di importanti progetti e casi d'uso. Intervengono: Mauro Guerra, Presidente ANCI Lombardia; Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro, Comune di Milano; Elio Schiavo, Chief Enterprise & Innovative Solutions Officer di TIMPalazzo delle Stelline, corso Magenta, 61 (ore 14)Presentazione del Padiglione Italia Expo 2025 durante il quale Mario Cucinella – Mario Cucinella Architects interviene in qualità di Architetto Progettista del Padiglione, che si Palazzo del Podestà, Sala dei Giuristi, Piazza Vecchia, 12 Bergamo (ore 15)L’Arabia Saudita e la nuova geopolitica dello sport. Intervengono: Eleonora Ardemagni, Senior Associate Research Fellow, ISPI; Rocco Bellantone, giornalista e autore di “Il centravanti e la Mecca. Calcio, Islam e petroldollari”, Paesi Edizioni; Marco Bellinazzo, giornalista e autore del blog “Calcio & Business”, Il Sole 24 Ore; autore di "Le nuove guerre del calcio", FeltrinelliPalazzo Clerici, Via Clerici 5 (ore 18) (Rem)