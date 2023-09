Taiwan: ministero Difesa, Cina sta rafforzando potenza aerea lungo costa antistante l’isola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta rafforzando la sua potenza aerea lungo la costa antistante Taiwan con uno schieramento permanente di nuovi caccia e droni, dislocati in basi aeree ampliate. Lo riferisce il ministero della Difesa di Taipei in un rapporto pubblicato oggi, precisando che le forze armate della Cina stanno ricorrendo ad “addestramenti ed esercitazioni di combattimento realistiche per rafforzare la loro preparazione contro Taiwan”. Il Partito comunista cinese, che rivendica Taiwan sotto la propria giurisdizione, invia reparti della Marina e dell’Aeronautica nei pressi dell’isola a cadenza quotidiana. Ha inoltre organizzato vaste esercitazioni militari nello Stretto per scoraggiare gli scambi e il dialogo tra l'isola e gli Stati Uniti. "I comunisti cinesi hanno completato l'espansione degli aeroporti dei comandi del Teatro orientale e meridionale situati lungo la costa, allineando nuovi caccia e droni da stazionare permanentemente in quelle zone”, riferisce il rapporto. (Cip)